Космонавт поделился снимками Крымского моста с борта МКС

Космонавт из Крыма Антон Шкаплеров сделал несколько снимков Крымского моста с борта Международной космической станции.

В данный момент Антон Шкаплеров находится на Международной космической станции в качестве капитана. Он отправился в космос на корабле «Союз МС-07» в середине декабря 2017 года. С того момента он не раз отправлял на Землю снимки крымских городов в качестве космических приветов.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край, открытие планируется в декабре 2018 года.