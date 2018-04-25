Критерии, которым должно соответствовать такси

Такси является особым видом транспорта, с помощью которого удобно, и в кратчайшие сроки, можно добраться до места. На сегодняшний день, в крупных городах функционирует большое количество компаний, оказывающих услуги такси. Вот почему, у жителя города возникает вопрос: какому такси отдать предпочтение?



Только подбирая такси, можно подобрать то, которое максимально подходит, и удовлетворяет всем требованиям. А запросы к такси, в основном, у людей стандартные. Например, перечень требований к такси может выглядеть так:

насколько быстро подается машина;

можно (или нет) вызвать авто в темное время суток;

работает ли служба такси в праздничные дни;

сколько стоит проезд;

удобство.

Есть компании, которые, на выбор, предлагают клиентам разные автомобили, по степени комфорта и по стоимости проезда,

Если человек находится в поиске такси, и пока не может определиться, какой службе отдать предпочтение, ему можно посоветовать сделать заказы у нескольких служб такси, и затем оценить свои поездки. После того, как сравнительный анализ будет сделан, тогда можно и определиться с той службой, с которой возникло желание сотрудничать в дальнейшем. Есть еще один вариант: подобрать, для себя водителя такси, с которым постоянно надо будет ездить (или сразу несколько водителей). Если взять у них номера их мобильных телефонов, это облегчит поиск авто, в нужное время. Это – для тех, кому такси нужно постоянно. Возможно, даже получится сэкономить определенное количество денег.

Оплата за проезд, у водителей такси, предлагающих услуги в аэропорту, может отличаться, в разных населенных пунктах. Так, в московском аэропорту, за проезд до города придется заплатить 1500 рублей. Если речь идет о курортных городах (Сочи, Алушта, Адлер и другие), там таксисты могут сами устанавливать свои цены, причем высокие. К слову, чтобы доехать из адлеровского аэропорта до Сочи, пассажир заплатит 800 рублей. Если надо будет добраться до Лазаревского, придется оплатить проезд в размере от 2500 до 3000 рублей.

Важный совет: не стоит пользоваться услугами такси, которое называют «бордюрным». В этом случае, придется за проезд заплатить гораздо больше, чем за вызванное такси, по телефону.

В больших городах, для обеспеченных граждан, предусмотрено функционирование элитных служб такси. Там можно заказывать авто премиум – класса. Для среднестатистического гражданина пользоваться элитными автомобилями дорого. Но такие службы могут тоже быть полезны. К примеру, когда на праздник нет свободных машин, в VIP - службах авто, в наличии, есть всегда.