КС РФ разрешил признавать сбежавших виновников ДТП пьяными

Конституционный суд РФ разрешил признание сбежавших с места ДТП водителей пьяными не только по итогам медицинского освидетельствования, но и «по совокупности иных доказательств», передает РИАНовости.

Таким образом, признано не соответствующим Конституции РФ примечание №2 к ст. 264 Уголовного кодекса – о том, что суды вправе устанавливать факт опьянения участника ДТП только по наличию этанола или наркотиков в организме (или при отказе водителя от медосвидетельствования). В это примечание в течение года будут внесены соответствующие изменения.

«Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП», – отметили в Конституционном суде, признав, что побег водителя после аварии может свидетельствовать о его желании скрыть опьянение и избежать более строгой уголовной ответственности.