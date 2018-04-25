Лидеры Молдавии и Приднестровья поблагодарили российских миротворцев на Днестре

Президент Молдавии Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский выразили признательность России за деятельность миротворческого контингента на Днестре. Их встреча состоялась 25 апреля в Бендерах, сообщают местные СМИ.

В центре внимания оказалась ситуация вокруг совместной миротворческой операции на Днестре, являющейся гарантией мира и безопасности граждан и значимой составной частью политического диалога. Додон и Красносельский сошлись во мнении о необходимости приложить ощутимые обоюдные усилия для стабильного функционирования миротворческой миссии и её руководящего органа в лице Объединенной контрольной комиссии в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года по урегулированию приднестровского конфликта.

«Мы выразили поддержку всем участникам совместной миротворческой операции в зоне безопасности и признательность РФ за деятельность российского миротворческого контингента, эффективное и бесперебойное функционирование миротворческой миссии, за прилагаемые усилия по поддержанию мира на Днестре», — заявил Додон.

Оба лидера высказались против призывов некоторых внешних сил о переформатировании миротворческой операции в отрыве от процесса достижения всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы исключительно мирными средствами, констатировал президент Молдавии.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в свою очередь выступил против вывода Оперативной группы российских войск, которого добиваются правительство и парламент Молдавии.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в конце июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. Вместе с российскими миротворцами безопасность вдоль разделительной зоны по Днестру обеспечивают представители Молдавии, Приднестровья и группа военных наблюдателей от Украины.

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