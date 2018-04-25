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Макрон: Иран никогда не будет владеть ядерным оружием


Добавлено: 25 апр 2018 в 20:12, Категория: Новости на сегодня
Макрон: Иран никогда не будет владеть ядерным оружием

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего выступления в Конгрессе США заявил, что Иран никогда не будет владеть ядерным оружием. Об этом передает AFP.

«Макрон рассказывает в Конгрессе США, что Иран никогда не будет владеть ядерным оружием», – сказано в сообщении агентства.

#BREAKING Macron tells US Congress Iran will ‘never’ possess nuclear weapons

— AFP news agency (@AFP) 25 апреля 2018 г.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал заявление лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона о возможной новой ядерной сделке с Тегераном.

Фото: EPA


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Добавлено: 25 апр 2018 в 20:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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