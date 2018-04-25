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Меган Маркл в элегантном образе посетила поминальную службу вместе с принцами Гарри и Уильямом


Добавлено: 25 апр 2018 в 17:28, Категория: Шоу-бизнес
Меган Маркл в элегантном образе посетила поминальную службу вместе с принцами Гарри и Уильямом

Меган Маркл и принц Гарри

Сегодняшний день для Меган Маркл выдался весьма насыщенным на события. С утра она вместе со своим будущим мужем принцем Гарри посетила службу, приуроченную к национальному празднику Австралии и Новой Зеландии (Дню АНЗАКа), а затем, сменив наряд, отправилась вместе с женихом в Вестминстерское аббатство на поминальную службу.

Меган Маркл и принц Гарри

И если ее первый образ пользователи сети посчитали откровенно неудачным и подвергли его критике (особенно нелепой им показалась большая черная шляпа), то ее второй выход понравился им куда больше. 36-летняя Маркл выбрала стильный черный костюм, состоящий из укороченного пиджака и миди-юбки. От головного убора она отказываться снова не стала, но на этот раз появилась в скромной черной шляпке, надетой набок, и выглядела куда более изящно. Черные классические туфли-лодочки и маленький золотистый клатч завершили ее образ, элегантный и лаконичный. А главным аксессуаром, конечно, вновь стала брошь в виде красного мака как символ памяти жертв Первой мировой войны.

К будущим супругам присоединился и принц Уильям (Кейт Миддлтон, по понятным причинам, не смогла ему составить компанию), который поприветствовал свою невестку поцелуем в щечку.

Принц Уильям и Меган Маркл
Принц Уильям и Меган Маркл

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Добавлено: 25 апр 2018 в 17:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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