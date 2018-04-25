МИД направил РФ ноту протеста в связи со сменой адвоката Сущенко

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации относительно перевода в камеру-одиночку Романа Сущенко. Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Марьяна Беца.

«Направили ноту протеста РФ относительно изменения обстоятельств содержания под стражей Сущенко. Очевидное психологическое давление, в том числе и ввиду смены адвоката», – написала Беца.

Надіслали ноту протесту РФ щодо зміни обставин тримання під вартою Сущенка.Очевидний психологічний тиск,зокрема і з огляду на зміну адвоката

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 25 апреля 2018 г.

Ранее МИД потребовал от РФ сообщить причины задержания Стешенко.

Фото: УНИАН