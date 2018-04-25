Минобороны показало обломки американского «Томагавка»

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской продемонстрировал боевую часть «Томагавка» на брифинге Минобороны по поводу ситуации в Сирии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Данные обломки Россия получила от Сирии после ее бомбардировок западными странами.

«Часть ракет не достигла объектов поражения по всей видимости из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву. Боевую часть этого "Томагавка" вы можете наблюдать на слайде», — отметил Рудской.

В настоящее время детали боеголовки исследуют специалисты. «Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения», — заявил генерал.

По словам Рудского, его удивил выбор целей со стороны США и союзников.

Также в Минобороны пояснили, что, если бы на объектах были отравляющие вещества, погибли бы десятки тысяч людей.