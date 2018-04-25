Минское "Динамо" продлило контракт с хоккеистом команды Хенкелем

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о продлении контракта с хоккеистом команды Кристианом Хенкелем.

Двадцатидвухлетний защитник сборной Белоруссии останется в минском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) еще на один сезон.

Хенкель провел в составе "Динамо" два сезона и за это время отыграл в общей сложности 112 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.

В активе Хенкеля 65 матчей за сборную Белоруссии, вместе с командой он в настоящее время готовится к чемпионату мира-2018, который пройдет 4-20 мая в Дании.