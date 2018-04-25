Минздрав РФ сообщил о сокращении доли взрослых курильщиков

Доля взрослых курильщиков в России по итогам минувшего года сократилась до 29 процентов.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минздрава, число курильщиков в минувшем году составило 45 процентов, среди женщин - 15 процентов. Отмечается, что положительная тенденция по снижению числа курящих наблюдается уже много лет.

По информации ВОЗ, доля любителей табачной продукции среди взрослых россиян с 2009 по 2017 год снизилась с 39,4 процентов. Ранее стало известно, что смертность россиян от болезней органов дыхания в минувшем году упала на 13,9 процентов по сравнению с 2016-м.