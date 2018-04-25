Молодые хоккеисты из России и Словакии устроили массовое побоище на льду (ВИДЕО)

В белорусском Могилеве во время хоккейного матча между между российской командой «Русь» и словацкой «Банской Быстрицой» произошла массовая драка между 16-летними хоккеистами.

Из-за инцидента матч пришлось прервать на 12-й минуте, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Атмосфера на турнире была дружественной, и ни о каких драках, а уж тем более массовых, никто даже и не мог подумать.

Представители клубов тепло общались между собой после матчей и нередко вместе собирались в кафе ледового дворца и обсуждали игры. Я сам был участником этих встреч и могу с уверенностью сказать, что абсолютно ничего не предвещало беды», — рассказал организатор турнира Артем Воронов.

По словам Воронова, драка произошла из-за запредельного настроя обеих команд на победу.

«16-летние ребята играли во взрослый хоккей и серьезно рубились между собой. К 12-й минуте первого периода игра превратилась в бойню и главный тренер „Руси” Василий Закревский захотел увести свою команду в раздевалку.

Узнав об этом, один из словацких хоккеистов подъехал к скамейке соперников и начал показывать Закревскому не самые приятные жесты с использованием клюшки. После чего терпение у тренера москвичей и его хоккеистов лопнуло. Началась перепалка, которая переросла в драку», – добавил Воронов.

Отмечается, что после матча представители команд пожали друг другу руки и конфликт был исчерпан. Оба коллектива получили кубки за первое место.