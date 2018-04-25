Московский Дворец пионеров принял итоговый концерт в честь 75-летнего юбилея Сталинградской и Курской битв

Московский дворец пионеров принял организованный Депобразования столицы РФ концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие было посвящено 75-летию Сталинградской и Курской битв и состоялось перед девизом «Этот день мы приближали, как могли…».Участие в нем приняли ветераны педагогического труда, ученики образовательных организаций, коллективы художественной самодеятельности и пр. Об этом рассказывает портал Москва News.По окончании яркого концерта перед аудиторией знакового мероприятия выступил руководитель столичного Депобразования Исаак Калина. Он от всего сердца выразил благодарность пришедшим в Дворец ветеранам за то что благодаря им сохраняются большие благодарность, уважение и память подвигу советского народа во времена ВОВ.Именно ветераны в первую очередь способствуют тому, что юное поколение правильно оценивает их боевые заслуги во времена ВОВ, — констатировал Исаак Иосифович.