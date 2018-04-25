Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

Российский Гидрометцентр предупредил, что в Москве 26 апреля ожидается желтый уровень опасности: порывы ветра местами могут достигать 12-17 км/час, говорится в сообщении ведомства.

Схожие погодные условия, по прогнозу Гидрометцентра, ожидаются в Костромской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Белгородской, Ивановской, Орловской и Тамьовской областях.

Напомним, 21 апреля по центральной части России прокатился мощный ураган, ставший, в частности, причиной гибели трех человек в столичном регионе. Специалисты группы «Россети» недавно завершили аварийно-восстановительные работы по ликвидации ущерба, нанесенного стихией.