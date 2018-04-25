На фронте снова "горячо": ранены пятеро украинцев, оккупанты осуществили 33 обстрела

Российско-оккупационные войска активизировались на фронте, с каждым днем увеличивая количество обстрелов украинских позиций. В том числе и из тяжелого вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Из-за этого возрастает и количество раненых украинских военных.По данным Штаба АТО, 25 апреля в результате вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Еще один наш военнослужащий получил боевое травмирование.С начала суток российско-оккупационные войска совершили 33 обстрела позиций украинских защитников и в очередной раз грубо нарушили минские договоренности.