На военном параде в Новочеркасске зрители увидят ЗРС С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С»

В Новочеркасске началась активная фаза подготовки к военному параду в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В нем примут участие около 700 человек из объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО). В одном строю с военнослужащими пройдут парадные расчеты от Новочеркасского казачьего кадетского корпуса, всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сводные батальоны Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, ФГКУ «Южный спасательный центр» МЧС России общей численностью около 500 участников.

В состав механизированной колонны включено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе, бронеавтомобили «Тигр», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, зенитные ракетно- пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-300 «Фаворит» и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Всего в ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

К проведению праздничных мероприятий в ЮВО будут привлечено более 24 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств, задействовано около 350 единиц вооружения и военной техники.

Первая тренировка всего парадного расчета в центре донской столицы на Театральной площади состоится 26 апреля.