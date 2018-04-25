Наев пообещал упростить пропускной режим в Донбассе

Силы операции Объединенных сил будут стремиться к упрощению пропускного режима в Донбассе.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил: «Мы будем стремиться к упрощению пропускного режима. Эту условную административную линию ежедневно пересекают десятки тысяч человек, которые часами стоят в очередях на морозе, на ветру, в жару или под дождем. Надеюсь, что наступит момент, когда пропускные пункты вообще исчезнут с нашего ландшафта».

При этом он подчеркнул, что конечной целью является полная реинтеграция Донбасса, не предусматривающая никаких разделительных линий. Кроме того, Наев прокомментировал ситуацию с контрабандой товаров через КПВВ в Донбассе: «Проблема, безусловно, есть. Но я настроен очень решительно. В моем подчинении будут представители Государственной пограничной службы, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции. Будем тесно сотрудничать, чтобы положить конец этой порочной практике. Все, кто нарушает закон, должны быть привлечены к ответу. Пользуясь случаем, призываю сообщать нам о каждом факте провоза контрабанды через пункты пропуска или линию соприкосновения».