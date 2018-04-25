Навальный собрал 373 млн рублей на президентские выборы

С конца 2016 года оппозиционер Алексей Навальный собрал почти 373 млн рублей на кампанию по выдвижению его кандидатом в президенты России.

Это следует из финансового отчета, опубликованного главой предвыборного штаба политика Леонидом Волковым на его персональном сайте.

Волков пояснил, что сбор средств велся посредством нескольких платежных инструментов, включая биткоин-кошельки, через которые Навальному перевели свыше 91 млн рублей.

В общей сложности деньги оппозиционеру пожертвовали более 100 тысяч человек, средняя сумма перевода достигла 1,5 тысячи рублей, а общие расходы кампании – 368 млн рублей, из которых более 150 млн было выдано в виде зарплат сотрудникам штабов Навального в различных городах России.

На политическую деятельность, включая производство агитационных материалов и проведение массовых мероприятий, у Навального ушло около 90 млн рублей.

В целом, как отметил Волков, пожертвования на кампанию оппозиционера приблизительно на 5 млн рублей превысили сумму расходов на ее проведение. Однако около половины суммы осталось на замороженном банковском счету ликвидированного фонда «Пятое время года», и ее судьба, по словам Волкова, непонятна.

Оставшиеся 2,5 млн рублей, по словам руководителя штаба Навального, планируется потратить на уплату налогов.