Названо чудодейственное средство от депрессии, доступное всем

Международная группа ученых на протяжении многих лет изучала способы борьбы с депрессией.

В исследованиях приняли участие 266 939 человек, психически абсолютно здоровых. В результате удалось установить, что самым простым способом борьбы с депрессией является увеличение физической активности.

Из общего количества участников эксперимента, 47% анкет принадлежало мужчинам. Общий срок наблюдений составил 7,4 года. При анализе учитывалось всё - масса тела, образ жизни, наличие вредных привычек и общие физические показатели.

Результаты исследования показали, что люди, которые ведут активный образ жизни, меньше подвержены возникновению депрессии. При этом не важно, какой у пациента возраст, или где он живет.

По мнению автора работы, профессора Фелипе Баррето Шуче, это первый глобальный анализ, который в очередной раз доказал, что физическая активность является надежной защитой от депрессии.