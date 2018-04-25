Недружественный шаг: Власти США проникли в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле

Представители властей США вошли в здание закрытой резиденции генконсула РФ в Сиэтле и включили свет, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли на территорию.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Николай Пукалов заявил РИА Новости, что попытка властей США попасть на территорию резиденции является недружественным шагом.

Российские дипломаты наблюдают за действиями властей США, решение об ответе будет принято позже.