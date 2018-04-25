Неловкая ситуация: Дженнифер Энистон посетила вечеринку, на которой присутствовал ее бывший муж

В феврале Дженнифер Энистон рассталась с Джастином Теру. Экс-супруги выпустили официальное заявление, в котором рассказали, что решение разойтись было обоюдным. Вот только инсайдеры говорили об обратном, мол, Дженнифер сильно переживает этот раскол.Актриса практически не появлялась на публике в то время, как ее бывшему мужу то и дело приписывали какой-нибудь роман. Вот спустя пару месяцев после расставания Джен и Джастин оказались на одной вечеринке по случаю дня рождения сына Джимми Киммела. По данным зарубежных СМИ, праздник проходил в течение двух дней.Напомним, что Энистон и Теру начали встречаться в 2011 году, а узаконили отношения спустя четыре года — в августе 2015. Детей у них нет. Ранее актриса была замужем за Брэдом Питтом.