Никита Турчин знает, как сделать утро добрым

Доброе утро, дорогие друзья! Только не говорите мне, что утро добрым не бывает. Перед тем, как открыть секреты хорошего утра, я отвечу на главный вопрос: «Почему утро не бывает добрым?». Да все просто – вы его делаете таким! У злого и плохого человека утро не может быть хорошим, он всегда найдет что-то плохое. Но мы ведь хорошие и утро у нас доброе. А сделать его еще лучше помогут очень простые советы «Как сделать утро добрым?».Ложитесь спать в хорошем настроении. Очень простой, а главное – действенный совет. Оставьте все негативные эмоции в этом дне, а перед сном обязательно подумайте о чем-то приятном или помечтайте (кстати, это очень полезно!). Можно обдумать цели и планы на завтра, но с одним условием – только позитивные (а не о том, что много работы, злой начальник, рано вставать и т.д.).Выбросьте будильник с противным писком и настройте на телефоне/музыкальном центре/компьютере будильник с любимой и позитивной мелодией.Откройте глаза и улыбнитесь. Ведь новый день несет нам только радость. Именно утром вы «заказываете» свой день.Мотивируйте себя. Звучит страшно, но на самом деле все очень просто. Для того, чтобы у вас был стимул подняться с теплой постели, пообещайте себе какой-нибудь бонус/приз за выполненную работу.Обязательный утренний поцелуй. Непременно поцелуйте кого-нибудь с утра (возможные варианты: любимый/ая, муж/жена, мама/папа/брат/сестра, попугай/черепаха/рыбки, собственное отражение в зеркале ).Сделайте зарядку. Как бы банально это не звучало, но физические упражнения способствуют хорошему настроению.Побалуйте себя ароматным кофе/чаем/какао/соком и вкусным завтраком. Утром вы можете позволить себе кушать все, что душе угодно – это никак не отразиться на фигуре, так как все калории уйдут на энергию в течение дня.Вот такие простые и в тоже время сложные (для выполнения) советы. Желаю вам доброго утра и прекрасного дня! А фразы, похожие на «утро добрым не бывает» оставьте пессимистам и неудачникам! Ведь у нас самое доброе утро!