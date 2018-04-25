Новый выход Меган Маркл и принца Гарри: будущие супруги посетили службу возле Арки Веллингтона

Принц Гарри и Меган Маркл

Поклонники британской королевской семьи в эти дни находятся в сильном напряжении: несколько последних дней все только и ждали, что рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а не успел он появиться на свет, как в свет вышли другие любимчики англичан — Меган Маркл и принц Гарри. Сегодня они, к слову, вновь в центре внимания.

Этим утром, в 5:00 по лондонскому времени, у Арки Веллингтона (она же триумфальная арка), расположенной в центральной части столицы Великобритании, прошла служба, приуроченная ко Дню АНЗАКа — национальному празднику Австралии и Новой Зеландии.

Меган Маркл

Согласно исторической справке, 25 апреля 1915 года в ходе Первой мировой войны силы Антанты (британцы, австралийцы, новозеландцы, ньюфаундлендцы, индийцы и французы) начали десантирование на турецком полуострове Галлиполи.

Перед участниками службы и многочисленными фотографами будущая супруга (до свадьбы остается меньше месяца!) принца Гарри появилась в сером двубортном пальто, которое она надела поверх черного платья. Широкополая шляпа, клатч Gucci и туфли Sarah Flint завершили образ.

Для Меган сегодня, к слову, случился своего рода дебют — она впервые приняла участие в официальном мероприятии, прикрепив на одежду брошь в виде макового цветка, который считается символом памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии — жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.

Известно, что сегодня Меган и Гарри также посетят службу в Вестминстерском аббатстве.