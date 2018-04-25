«Обнажённую» Модильяни выставят на торги по рекордной стартовой цене

Сто пятьдесят миллионов американских долларов — такую сумму установили организаторы нью-йоркского аукциона Sotheby's в качестве стартовой цены для картины "Лежащая обнаженная (на левом боку)", написанной знаменитым итальянским мастером Амедео Модильяни.Согласно описанию, появившемуся на сайте торгового дома, Амедео Модильяни написал картину, о которой идет речь, в 1917 году, то есть ей уже больше сотни лет.В 2003 году "Лежащая обнаженная (на левом боку)" была приобретена на аукционе почти за двадцать семь миллионов долларов. Как видим, покупка стала неплохим вложением средств даже с учетом инфляции.По данным CNN, сто пятьдесят миллионов долларов — это рекордная стартовая цена, если говорить о торгах, посвященных предметам искусства. Предыдущим рекордсменом была картина "Алжирские женщины", которую Пабло Пикассо написал в 1955 году. Ее стартовая стоимость составляла сто сорок миллионов долларов. Работа Модильяни, как видим, побила этот рекорд. Впрочем, пока что неизвестно, за сколько в итоге уйдет с молотка "Лежащая обнаженная". "Алжирские женщины", если что, были проданы за сто семьдесят девять миллионов.