«Обнажённую» Модильяни выставят на торги по рекордной стартовой цене

Сто пятьдесят миллионов американских долларов — такую сумму установили организаторы нью-йоркского аукциона Sotheby's в качестве стартовой цены для картины "Лежащая обнаженная (на левом боку)", написанной знаменитым итальянским мастером Амедео Модильяни.
Согласно описанию, появившемуся на сайте торгового дома, Амедео Модильяни написал картину, о которой идет речь, в 1917 году, то есть ей уже больше сотни лет.
В 2003 году "Лежащая обнаженная (на левом боку)" была приобретена на аукционе почти за двадцать семь миллионов долларов. Как видим, покупка стала неплохим вложением средств даже с учетом инфляции.
По данным CNN, сто пятьдесят миллионов долларов — это рекордная стартовая цена, если говорить о торгах, посвященных предметам искусства. Предыдущим рекордсменом была картина "Алжирские женщины", которую Пабло Пикассо написал в 1955 году. Ее стартовая стоимость составляла сто сорок миллионов долларов. Работа Модильяни, как видим, побила этот рекорд. Впрочем, пока что неизвестно, за сколько в итоге уйдет с молотка "Лежащая обнаженная". "Алжирские женщины", если что, были проданы за сто семьдесят девять миллионов.