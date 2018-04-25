Один из создателей «Новичка» стал участником ДТП, пишут СМИ

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Под Анапой на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на одного из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимира Углева, передают «Кубанские новости».

По информации издания, инцидент имел место во вторник в районе анапского хутора Чембурка около 15:15 по местному времени.

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Пострадавший 71-летний Углев после оформления протокола самостоятельно обратился в больницу за первой помощью.

По его словам, в ходе ДТП его забросило на капот машины, из-за чего разбилось лобовое стекло, а сам он получил незначительные ранения.

Как отмечают СМИ, Владимир Углев являлся членом группы, которая разрабатывала нервно-паралитическое отравляющее вещество, известное как «Новичок».

Во вторник «Парламентская газета» сообщала, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил разочарование после изучения ответов официального Лондона в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в начале марта.

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