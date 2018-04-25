Один за всех: Эдуард Маршанкулов остановил политический кризис в КЧР

Больше месяца в КЧР был напряженный политический кризис. Местные жители сразу после выборов 18 марта заявили о своем намерении устроить голодовку. Требования представители общественности выдвигали простые – разобраться с нарушениями закона во время выборов (смотрите видео ниже).Напомним, во время голосования наблюдатели зафиксировали множество нарушений. Уже с самого утра на участки отказывались пускать людей под различными придуманными предлогами, сообщает «ФедералПресс».В Малокарачаевском районе председатель комиссию вытолкал хрупких девушек из помещения силой, все это зафиксировала камера видеонаблюдения. В общем у горожан нашлось множество поводов обратиться в суд. Уже 14 дел рассматривают служители Фемиды.После этого горожане сдали ждать реакции от местных властей. К сожалению, ее не было. Тогда озабоченные нарушениями закона жители объявили о голодовке.После этого в регион своего представителя направил ЦИК РФ. В результате проверок выяснилось, что избирком КЧР переписывал финальные протоколы. Элла Памфилова потребовала провести кадровую «чистку» в ТИКах и участковых комиссиях. Разобраться в ситуации руководителю избиркома КЧР Ларисе Абазалиевой необходимо в течение десяти дней.После того, как ситуация накалилась до предела, был уволен руководитель администрации главы КЧР Эльдар Салпагаров. Но этих мер оказалось недостаточно, люди были настроены решительно. На 23 апреля был назначен старт акции по голодовке.Власти необходимо было предпринять меры. Но сотрудники муниципалитета молчали. Тогда на встречу с людьми пришел городской депутат Эдуард Маршанкулов. Народный избранник принял удар на себя и в прямом, и в переносном смысле.Люди высказали Маршанкулову все своё недовольство. Не только за ситуация на выборах, но и за отсутствие социальных гарантий, низкие зарплаты, высокие цены, плохую медицину и разбитые дороги.- Вы в сговоре с властью! Пришли нас здесь уговаривать, а мы вам верили! Вы обещали остановить беспредел, а сами его не остановили, - возмущались активисты.- Мы же не ставим под сомнение общий результат выборов, и вы не сомневаетесь, что безоговорочную победу на выборах одержал Владимир Владимирович Путин. Мы недовольны нерадивыми чиновниками, избирательной комиссией КЧР, - отметил депутат.Дело в том, что члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса Андрея Давыдова лишили полномочий. Позднее это решение было признано незаконным. По словам Маршанкулова, он лично встречался с прокурором республики. И там его заверили, что суды по всем 14 искам будут справедливыми.Затем депутат попросил людей отказаться от голодовки и подождать окончания судебных тяжб. Беседа длилась три часа, наконец люди согласились.Ситуацию, сложившуюся в республике, прокомментировали политологи.- Ситуация, когда лидер из народа пользуется большим доверием, нежели действующая власть, вполне объяснима на Кавказе. Здесь, как нигде на человека работает авторитет, сформированный мнением тех, кому он однажды помог, сдержал слово, выполнил обещание. Такие люди пользуются большим влиянием на народ, нежели те, кто занимает серьезные посты. Поэтому ничего удивительного в том, что Маршанкулов смог сделать в одиночку то, что не сделал весь аппарат республиканской власти, нет. Ситуация вполне логична и объяснима, - считает политолог Юрий Шаганов.- Роль миротворца - самая благодатная почва для формирования положительного имиджа политика. Маршанкулов тонко прочувствовал, где и как надо заходить, и зашел. Можно сказать, он воспользовался конфликтной ситуацией и беспомощностью властей. Для него это была прекрасная возможность заработать политические баллы в преддверии грядущих выборов в республиканский парламент, и он ей воспользовался. Поэтому говорить о нем, как о благородном миротворце не стоит. Скорее, это мудрый стратег, работающий в своих личных интересах, - уверен эксперт в области истории и политологии Михаил Халилов.