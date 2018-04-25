Ольга Ветер видит много плюсов в том, что ее сын посещает детский сад

По моему сын тут похож на булочку. Садиковская еда дает о себе знать, потому что дома на выходных он ничего не ест, только мелкие перекусы. Вообще садик это очень круто, нам только на пользу, за 3-4 месяца он полностью заговорил предложениями, стал более самостоятельный, я выявила в нем таланты танцора и певца. В основном одни сплошные плюсы, да дорого, но это того стоит. Миша и сам с удовольствием ходит в сад, нет истерик и капризов. Кто интересовался, с сентября месяца мы ходим в садик «Горница-узорница» и я полностью довольна.