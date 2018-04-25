По моему сын тут похож на булочку. Садиковская еда дает о себе знать, потому что дома на выходных он ничего не ест, только мелкие перекусы. Вообще садик это очень круто, нам только на пользу, за 3-4 месяца он полностью заговорил предложениями, стал более самостоятельный, я выявила в нем таланты танцора и певца. В основном одни сплошные плюсы, да дорого, но это того стоит. Миша и сам с удовольствием ходит в сад, нет истерик и капризов. Кто интересовался, с сентября месяца мы ходим в садик «Горница-узорница» и я полностью довольна.
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Новости » Шоу-бизнес » Ольга Ветер видит много плюсов в том, что ее сын посещает детский сад
Ольга Ветер видит много плюсов в том, что ее сын посещает детский сад
Добавлено: 25 апр 2018 в 07:53, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 25 апр 2018 в 07:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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