Оппозиция блокирует улицы Еревана с требованием «премьера от народа»

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Сторонники лидера армянского оппозиционного движения и депутата национального парламента Никола Пашиняна перекрыли главные улицы Еревана, создавая автомобильные пробки, передает «Интерфакс».

Они требуют, чтобы Карен Карапетян из правящей Республиканской партии Армении не занимал пост премьер-министра, обязанности которого исполняет после ухода в отставку Сержа Саргсяна.

На акцию протеста в числе прочих вышли учащиеся ереванских вузов.

Напомним, на сегодняшнее утро планировались переговоры Пашиняна с Карапетяном, но так и не состоялись: по словам и.о. главы правительства, оппозиционер выдвинул односторонние требования по формату, повестке встречи и ее освещению в СМИ.

«С его стороны предложен список участвующих с нашей стороны лиц, а также заявлено, что переговоры будут вестись исключительно по его повестке. Это не переговоры», – констатировал Карен Карапетян.

Никол Пашинян, в свою очередь, пообещал не допустить проведения в Армении внеочередных парламентских выборов, пока во главе кабмина стоит представитель правящей партии. По словам оппозиционера, «на пост премьера должен быть назначен кандидат народа», а потом – «сформировано временное правительство», и только после этого можно выбирать парламент.

Накануне Пашинян сам изъявил готовность возглавить кабинет министров, если народ Армении «возложит на него ответственность».