Оппозиция в парламенте Армении выдвинула Пашиняна в премьеры

Показать меню
Актуально
Бывший басист «Сектора Газа» умер в Воронеже - 21:21 Бывший басист «Сектора Газа» умер в Воронеже В Украине предлагают сократить срок пребывания на посту президента страны - 21:35 В Украине предлагают сократить срок пребывания на посту президента страны Юнармейцы написали тест по истории Великой Отечественной войны - 21:46 Юнармейцы написали тест по истории Великой Отечественной войны Мининфраструктуры Украины предложило запретить российским судам входить во - 21:56 Мининфраструктуры Украины предложило запретить российским судам входить во внутренние воды страны В Екатеринбурге прошел слет юнармейцев - 22:00 В Екатеринбурге прошел слет юнармейцев Причину появления новейшего вооружения в России, раскрыли в МИД РФ - 22:05 Причину появления новейшего вооружения в России, раскрыли в МИД РФ Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз - 22:11 Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз За 10 лет производство автомобилей в Украине сократилось в 50 раз - 22:32 За 10 лет производство автомобилей в Украине сократилось в 50 раз Генпрокуратура по поручению Путина проверит факты незаконной вырубки леса под - 22:35 Генпрокуратура по поручению Путина проверит факты незаконной вырубки леса под Омском Россия рештила вернуть домой студентов, обучающихся в “нeдpужecтвeнныx для РФ - 22:42 Россия рештила вернуть домой студентов, обучающихся в “нeдpужecтвeнныx для РФ гocудapcтвax “ Подведены итоги кубка ДОСААФ республики татарстан «Юный водитель-2018» - 22:49 Подведены итоги кубка ДОСААФ республики татарстан «Юный водитель-2018» "Спартак" уходит через чёрный ход - 23:07 СМИ сообщают о пяти жертвах наезда в Торонто - 23:10 СМИ сообщают о пяти жертвах наезда в Торонто Еврокомиссия проверит Apple на честную конкуренцию - 23:12 Еврокомиссия проверит Apple на честную конкуренцию Жертвами наезда минивэна в Торонто стали два человека - 23:12 Жертвами наезда минивэна в Торонто стали два человека Кейт Миддлтон родила мальчика - 23:21 Кейт Миддлтон родила мальчика
» » Оппозиция в парламенте Армении выдвинула Пашиняна в премьеры

Оппозиция в парламенте Армении выдвинула Пашиняна в премьеры


Добавлено: 25 апр 2018 в 19:53, Категория: Новости на сегодня
Оппозиция в парламенте Армении выдвинула Пашиняна в премьеры

На пост-премьер министра Армении выдвинута кандидатура депутата-оппозиционера, лидера проходящих в Ереване акций протеста Никола Пашиняна. Его выдвинула оппозиционная парламентская фракция «Елк», распространив соответствующее заявление (его цитирует «Интерфакс»).

Руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что сегодня провести голосование по кандидатуре главы правительства невозможно.

Между тем революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) разорвала соглашение о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией, в рамках которого в парламенте Армении была создана политическая коалиция. В заявлении, распространенном АРФД, говорится, что такое решение было принято «с учетом сложившейся ситуации».

В пресс-службе федерации подчеркнули, что «Национальное собрание должно избрать премьер-министра, пользующегося доверием народа», а он, в свою очередь, сформирует правительство. «Могут возникнуть серьезные угрозы. Ожидаем разрешения ситуации исключительно в рамках конституции и закона», – отметили в партии.

В рамках коалиции с республиканцами АРФД имела три министерских портфеля в последнем составе армянского правительства – охраны природы, территориального управления и развития, образования и науки, – и семь мест в Национальном собрании республики.

На данный момент фракция Республиканской партии составляет большинство в парламенте Армении (58 депутатов), на втором месте – представляющая парламентскую оппозицию партия «Царукян» («Процветающая Армения») с 31 местом, а замыкает тройку лидеров возглавляемая Пашиняном фракция «Елк» (9 мест). Для избрания премьер-министра за его кандидатуру должны проголосовать 53 депутата парламента.


Материалы по теме:

Оппозиция блокирует улицы Еревана с требованием «премьера от народа»
Сержа Саргсяна выбрали премьер-министром Армении
Новым президентом Армении избран Армен Саркисян
"Дашнакцутюн" сохранит свои портфели в новом правительстве Армении
Добавлено: 25 апр 2018 в 19:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Киеве рассказали, что ждет Донбасс после окончания войны

В Киеве рассказали, что ждет Донбасс после окончания войны

Луценко: Источник коррупции – внутри политической системы Украины

Луценко: Источник коррупции – внутри политической системы Украины

ДОСААФ России намерено получить статус социально-ориентированной организации

ДОСААФ России намерено получить статус социально-ориентированной организации

Макрон хочет начать работу над новым соглашением по Ирану

Макрон хочет начать работу над новым соглашением по Ирану

Новости России
еще новости
Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Аксенов призвал ФАС разобраться с ценами на перелеты в Крым

Аксенов призвал ФАС разобраться с ценами на перелеты в Крым

ФАС обязала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

ФАС обязала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали для сына

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали для сына "сильное имя"

Дочь Виктории Бекхэм сравнивают с мамой из-за акцента:

Дочь Виктории Бекхэм сравнивают с мамой из-за акцента: "Это новая Posh Spice!"

Меган Маркл в элегантном образе посетила поминальную службу вместе с принцами Гарри и Уильямом

Меган Маркл в элегантном образе посетила поминальную службу вместе с принцами Гарри и Уильямом

Певица Варвара вошла в жюри международного конкурса акапельного пения

Певица Варвара вошла в жюри международного конкурса акапельного пения

Новости политики
еще новости
Один за всех: Эдуард Маршанкулов остановил политический кризис в КЧР

Один за всех: Эдуард Маршанкулов остановил политический кризис в КЧР

Представитель “Блока Петра Порошенко” стал самым богатым депутатом в Украине

Представитель “Блока Петра Порошенко” стал самым богатым депутатом в Украине

Решение принято, Запад пусть пеняет сам на себя: в Минобороны России сделали официальное заявление по Сирии

Решение принято, Запад пусть пеняет сам на себя: в Минобороны России сделали официальное заявление по Сирии

Россия не собирается прерывать взаимодействия с ПАСЕ, заявил Леонид Слуцкий

Россия не собирается прерывать взаимодействия с ПАСЕ, заявил Леонид Слуцкий

Новости экономики
еще новости
Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

Новости общества
еще новости
В Москве прошли переговоры начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и командующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Камала Баджвы

В Москве прошли переговоры начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и командующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Камала Баджвы

Как выбрать мясо для шашлыка – вкусные советы от Роспотребнадзора

Как выбрать мясо для шашлыка – вкусные советы от Роспотребнадзора

В Белогорском гарнизоне в Амурской области состоялась первая тренировка военного парада, посвященного Великой Победе

В Белогорском гарнизоне в Амурской области состоялась первая тренировка военного парада, посвященного Великой Победе

Космонавт поделился снимками Крымского моста с борта МКС

Космонавт поделился снимками Крымского моста с борта МКС

Происшествия
еще новости
Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Новости Украины
еще новости
В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта

В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта

В ПАСЕ приняли резолюцию по противодействию пропаганде РФ

В ПАСЕ приняли резолюцию по противодействию пропаганде РФ

«При любой погоде»: в РФ дети в легкой одежде репетировали по морозу парад Победы

«При любой погоде»: в РФ дети в легкой одежде репетировали по морозу парад Победы

Суд снял арест с недвижимости сына Авакова

Суд снял арест с недвижимости сына Авакова

Мировые новости
еще новости
Авианосец

Авианосец "Адмирал Кузнецов" прошел модернизацию

На фронте снова

На фронте снова "горячо": ранены пятеро украинцев, оккупанты осуществили 33 обстрела

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией

Задержанного в Крыму харьковчанина Стешенко вывезли в неизвестном направлении

Задержанного в Крыму харьковчанина Стешенко вывезли в неизвестном направлении




Лента новостей
Ученые назвали новую причину приостановки ядерных испытаний в КНДР - 19:53 Ученые назвали новую причину приостановки ядерных испытаний в КНДРВ Москве прошли переговоры начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и - 19:32 В Москве прошли переговоры начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и командующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Камала БаджвыНа фронте снова "горячо": ранены пятеро украинцев, оккупанты осуществили 33 обстрела - 19:25 На фронте снова В ПАСЕ приняли резолюцию по противодействию пропаганде РФ - 19:14 В ПАСЕ приняли резолюцию по противодействию пропаганде РФФорвард Максим Трунев продолжит выступать за "Спартак" в следующем сезоне - 19:00 Форвард Максим Трунев продолжит выступать за Это Украина: На Волыни городские бордюры сделали из еврейских надгробий (ФОТО) - 19:00 Это Украина: На Волыни городские бордюры сделали из еврейских надгробий (ФОТО)Россия показала, что ожидает корабли США и НАТО в случае нового удара по САР - 18:56 Россия показала, что ожидает корабли США и НАТО в случае нового удара по САРКак выбрать мясо для шашлыка – вкусные советы от Роспотребнадзора - 18:39 Как выбрать мясо для шашлыка – вкусные советы от РоспотребнадзораОдин за всех: Эдуард Маршанкулов остановил политический кризис в КЧР - 18:25 Один за всех: Эдуард Маршанкулов остановил политический кризис в КЧРПредставитель “Блока Петра Порошенко” стал самым богатым депутатом в Украине - 18:21 Представитель “Блока Петра Порошенко” стал самым богатым депутатом в УкраинеМинское "Динамо" продлило контракт с хоккеистом команды Хенкелем - 18:07 Минское В Белогорском гарнизоне в Амурской области состоялась первая тренировка военного парада, - 18:04 В Белогорском гарнизоне в Амурской области состоялась первая тренировка военного парада, посвященного Великой Победе«При любой погоде»: в РФ дети в легкой одежде репетировали по морозу парад Победы - 18:00 «При любой погоде»: в РФ дети в легкой одежде репетировали по морозу парад ПобедыВ ЕС призвали прекратить дробить Сирию на части - 17:58 В ЕС призвали прекратить дробить Сирию на части
Последние новости
Недружественный шаг: Власти США проникли в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле - 21:07 Недружественный шаг: Власти США проникли в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле Авианосец "Адмирал Кузнецов" прошел модернизацию - 20:49 Авианосец Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали для сына "сильное имя" - 20:47 Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали для сына Американцы пытаются незаконно проникнуть в резиденцию генконсула России в Сиэтле - 20:47 Американцы пытаются незаконно проникнуть в резиденцию генконсула России в Сиэтле Украинская полиция объявила в розыск почти шесть тысяч человек, оставшихся в Крыму - 20:35 Украинская полиция объявила в розыск почти шесть тысяч человек, оставшихся в Крыму В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта - 20:28 В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта Разбойная планета Нибиру замечена рядом с Солнцем – конспирологи - 20:26 Разбойная планета Нибиру замечена рядом с Солнцем – конспирологи Роскомнадзор не смог договориться с Amazon о блокировке Telegram - 20:21 Роскомнадзор не смог договориться с Amazon о блокировке Telegram Макрон: Иран никогда не будет владеть ядерным оружием - 20:12 Макрон: Иран никогда не будет владеть ядерным оружием Дочь Виктории Бекхэм сравнивают с мамой из-за акцента: "Это новая Posh Spice!" - 20:00 Дочь Виктории Бекхэм сравнивают с мамой из-за акцента: Глиобластому научились выращивать на «минимозге» - 19:54 Глиобластому научились выращивать на «минимозге» Пресняков-старший попал в больницу из-за инфаркта - 19:53 Пресняков-старший попал в больницу из-за инфаркта Оппозиция в парламенте Армении выдвинула Пашиняна в премьеры - 19:53 Оппозиция в парламенте Армении выдвинула Пашиняна в премьеры
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"