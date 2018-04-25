Оппозиция в парламенте Армении выдвинула Пашиняна в премьеры

На пост-премьер министра Армении выдвинута кандидатура депутата-оппозиционера, лидера проходящих в Ереване акций протеста Никола Пашиняна. Его выдвинула оппозиционная парламентская фракция «Елк», распространив соответствующее заявление (его цитирует «Интерфакс»).

Руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что сегодня провести голосование по кандидатуре главы правительства невозможно.

Между тем революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) разорвала соглашение о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией, в рамках которого в парламенте Армении была создана политическая коалиция. В заявлении, распространенном АРФД, говорится, что такое решение было принято «с учетом сложившейся ситуации».

В пресс-службе федерации подчеркнули, что «Национальное собрание должно избрать премьер-министра, пользующегося доверием народа», а он, в свою очередь, сформирует правительство. «Могут возникнуть серьезные угрозы. Ожидаем разрешения ситуации исключительно в рамках конституции и закона», – отметили в партии.

В рамках коалиции с республиканцами АРФД имела три министерских портфеля в последнем составе армянского правительства – охраны природы, территориального управления и развития, образования и науки, – и семь мест в Национальном собрании республики.

На данный момент фракция Республиканской партии составляет большинство в парламенте Армении (58 депутатов), на втором месте – представляющая парламентскую оппозицию партия «Царукян» («Процветающая Армения») с 31 местом, а замыкает тройку лидеров возглавляемая Пашиняном фракция «Елк» (9 мест). Для избрания премьер-министра за его кандидатуру должны проголосовать 53 депутата парламента.