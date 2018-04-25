Отсрочку курортного сбора в Крыму связали с открытием моста

Пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма назвала причину переноса срока введения курортного сбора на 1 мая 2019 года. По словам главы ведомства ведомства Вадима Волченко, которого цитирует «Интерфакс», введение сбора было перенесено из-за необходимости улучшить администрирование оплаты и в связи с предстоящим открытием Крымского моста.

В закон о курортном сборе на сессии Государственного совета РК в среду, 25 апреля, были приняты соответствующие поправки.

«Мы получили большое количество обращений от отелей, санаториев с просьбой не вводить его сейчас. Здесь мы пошли навстречу бизнесу. Кроме того перенос связан с предстоящими изменениями транспортных потоков в связи с открытием нового терминала аэропорта Симферополя и автодорожной части Крымского моста», – заявил Волченко.

Кроме того, он сослался на планы по увеличению базы агентов по сбору за счет детенизации бизнеса. «Наконец, на данный момент существует большое количество неурегулированных моментов с точки зрения администрирования курортного сбора и его оплаты», – пояснил глава министерства курортов и туризма Крыма.

Напомним, ранее планировалось ввести курортный сбор на полуострове с 1 мая 2018 года.