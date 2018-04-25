Пашинян призвал к новым протестам в Армении

Армянский депутат Никол Пашинян в видеообращении пригласил своих сторонников провести демонстрацию 25 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Никол Пашинян призвал к новым протестам после отмены его встречи с временно исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном.

Пашинян заявил, что Республиканская партия Армении хочет «воспользоваться отставкой Сержа Саргясна и сохранить власть», и что оппозиция не может согласиться с назначением представителя этой партии на пост премьера.

«Мы не можем позволить, чтобы эта коррумпированная система продолжила свое существование», — сказал Пашинян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

Фото: РБК