Пашинян призвал к новым протестам в Армении

Армянский депутат Никол Пашинян в видеообращении пригласил своих сторонников провести демонстрацию 25 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Никол Пашинян призвал к новым протестам после отмены его встречи с временно исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном.
Пашинян заявил, что Республиканская партия Армении хочет «воспользоваться отставкой Сержа Саргясна и сохранить власть», и что оппозиция не может согласиться с назначением представителя этой партии на пост премьера.
«Мы не можем позволить, чтобы эта коррумпированная система продолжила свое существование», — сказал Пашинян.
Ранее президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.
Фото: РБК