Певица Варвара вошла в жюри международного конкурса акапельного пения

Конкурс учрежден Правительством Москвы и пройдет с 27 апреля по 9 мая в рамках весеннего творческого фестиваля «Московская весна А Cappella».В жюри также вошли: Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш, Валерия, Любовь Казарновская, Владимир Коробка, солист Мариинского театра Василий Герелло, Вячеслав Петкун, Леонид Овруцкий и Стас Пьеха.Живые концерты будут проходить одновременно на 45 городских площадках, сообщили журналисту Planet Today в пресс-службе. Свои таланты москвичам и гостям города продемонстрируют 178 участников из 22 стран. Репертуар исполнителей будет представлен всеми музыкальными жанрами: джаз, соул, рок, поп, блюз, этно-фолк, национальная песня и другие. Гала концерт и объявление победителей состоится 7 мая, а 8-9-го пройдет специальная праздничная программа. Помимо этого, в дни проведения фестиваля в столице пройдут десятки разнообразных мастер-классов и экскурсий.- Такие фестивали духовно обогащают и, я считаю, необходимы в каждом городе, - говорит Варвара. – Не совсем обычное проведение конкурса лишь притягивает к нему внимание, а разнообразие музыкальных стилей привлечет зрителей самого разного возраста. Ожидается много участников в стиле фолк, многие представят национальную песню, что меня очень радует. Для жюри всегда непросто выбрать лучших, но очень приятно видеть столько талантливых артистов, поддерживающих свои корни и историю. Я уже в предвкушении этого музыкального праздника!