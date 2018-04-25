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Пора снимать розовые очки


Добавлено: 25 апр 2018 в 00:01, Категория: Статьи

Пора снимать розовые очкиБольшинство граждан представляет мир таким, каким его преподносят средства массовой информации. Так устроена человеческая психика, если человека долго убеждать в том, что он свинья, то очень скоро он начнет хрюкать. Именно так и обстоят дела с политической, экономической, социальной ситуацией в обществе. Регулярно и в больших объемах мы получаем информацию из самых разных источников, однако большинство из них подконтрольно властям, и, соответственно, населению транслируется только то, что выгодно нашим правителям. С другой стороны, одни и те же факты можно преподносить совершенно по-разному, а иногда их и вовсе искажают. Например, всем известна метафора, что стакан может быть наполовину полным и наполовину пустым, хотя имеется ввиду один и тот же факт.

Людей, которые умеют отделять зерна от плевел, а говоря по-простому анализировать получаемую информацию не так уж много. Именно поэтому в народе на любое событие или факт всегда лидирует мнение, навязанное средствами массовой информации. Однако, если человек думающий, ему не хочется ходить в дураках. Наоборот, хочется докопаться до самой глубины и сформировать объективное мнение по любому вопросу. Именно для таких людей ведется проект https://cont.ws/@omega-techs

Здесь вы найдете экспертные аналитические статьи, проливающие свет на различные политические и экономические процессы, происходящие в стране. Это может быть вам полезно не только для расширения кругозора, но и иметь прикладные применения. Например, глубоко понимая суть происходящих в стране и мире событий можно спрогнозировать будущие изменения, и на основе такого прогноза сформировать стратегию дальнейших действий. Наверняка, люди скоординируют свои действия, если будут предполагать грядущее ослабление национальной валюты или повышение пенсионного возраста, или введение новых налогов, или появление новых профессий. Одним словом, жить без розовых очков не только интересно, но и выгодно. Снимайте их поскорее.

Соцсети проекта:

Telegram: https://t.me/omegatechs

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Добавлено: 25 апр 2018 в 00:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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