Посол Сирии в РФ заявил об С-300 в Дамаске

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 начали работу на сирийской территории еще около месяца назад, передает «Интерфакс».

Агентство попросило свой военно-дипломатический источник прокомментировать заявление сирийского дипломата, и тот ответил, что «российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет».

По словам источника, в Сирии есть различные средства ПВО советской разработки и современные российские комплексы «Панцирь», которые «достаточно эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля».

Тогда, напомним, начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщал, что «за последние полтора года Россия полностью восстановила систему ПВО в Сирии и продолжает ее совершенствовать» – в частности, может рассмотреть вопрос о поставке С-300.