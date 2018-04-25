Посол США в Москве заявил о желании Трампа контактировать с Путиным

Президент США Дональд Трамп «хочет лично взаимодействовать» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам посол США в РФ Джон Хантсман.

«Президент Трамп неоднократно говорил, что он стремится к тому, чтобы взаимоотношения между нашими странами были более эффективными, и он хочет лично взаимодействовать с президентом Путиным», — приводит слова дипломата «Интерфакс».

По словам Хантсмана, приоритетная задача для США — разрешение сирийского конфликта.

«Мы стремимся снизить вероятность конфликта в Сирии и хотели бы как можно быстрее перейти к процессу политического урегулирования единой Сирии», — отметил посол.

По его словам, в избавлении Сирии от террористов заинтересованы как США, так и Россия.