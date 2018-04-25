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Праздник за рулем: как спланировать идеальную поездку


Добавлено: 25 апр 2018 в 13:18, Категория: Статьи
Праздник за рулем: как спланировать идеальную поездку

Наступившая весна освободила дороги от снега и льда, так что предстоящие праздники и выходные – отличная возможность отправиться в путешествие на машине. Личный автомобиль открывает много возможностей для новых впечатлений – за несколько дней можно проехать несколько городов Европы, пересечь горные перевалы по дороге в Грузию, а также лучше узнать нашу страну – посетить Кижи, Карелию или города Золотого кольца.

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В любом из этих направлений автопутешественники смогут насладиться духом путешествий, захватывающими видами и недоступными рядовым туристам уникальными местами. Если вы решились на такое приключение, то наши простые советы помогут организовать все на высшем уровне и сохранить в памяти только приятные впечатления о поездке, вне зависимости от вашего водительского опыта и пункта назначения. Перед поездкой важно проверить техническое состояние автомобиля. Даже если ТО вы проходили недавно, советуем самостоятельно провести дополнительный осмотр авто.

Во-первых, проведите внешний осмотр и убедитесь в исправности основных узлов автомобиля. Прежде всего необходимо проверить состояние и наличие необходимого уровня тормозной жидкости, а также состояние тормозных колодок, так как от этого, в первую очередь, зависит ваша безопасность.

Также крайне важно проверить топливную систему и уровни моторного масло и антифриза. Не забудьте про стеклоомывающую жидкость.

Внешний осмотр и проверка двигателя – необходимый минимум, нужно также проверить топливную систему, работу карбюратора и тормозных колодок.

Уделите внимание чистоте и исправности фар – это поможет сохранить безопасность на дороге.

Следите за уровнем бензина на протяжении всей поездки. По пути следования могут оказаться участки дороги без заправочных станций, поэтому не лишним будет и дополнительная канистра топлива в багажнике. Заправляться лучше на сетевых заправках, чтобы избежать проблем с двигателем из-за некачественного топлива.

Обязательно возьмите с собой дополнительные канистры моторного масла и антифриза, потому что на придорожных заправках может не оказаться продукции проверенных производителей, таких как Castrol.

Если погода все еще оставляет желать лучшего, необходимо взять с собой дополнительную бутылку стеклоочистителя и щетки. Это обеспечит вам чистое лобовое стекло и, соответственно, хороший обзор.

Проверьте целостность шин, убедитесь, что в машине есть запаска и инструменты для самостоятельной замены колеса.

Не забудьте про аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос и насос – все это должно быть в наличии не только в целях безопасности, но и для соблюдения правил дорожного движения. Убедившись, что автомобиль полностью исправен и готов к длительной поездке, рекомендуем подумать и о других маленьких деталях, которые тоже имеют значение:

Еда и напитки – настолько обычные и повседневные вещи, что можно легко забыть позаботиться об этом заранее. Чтобы избежать лишних трат на заправках и в придорожных магазинах, приготовьте еду для легких перекусов дома и закупите необходимое количество воды.

Не забудьте проверить и взять с собой документы. ПТС, полисы ОСАГО и КАСКО, водительские права, медицинская страховка и паспорт – необходимый минимум, который должен быть с вами в путешествии. Если же ваш пункт назначения находится на территории другого государства, вопрос с визами и разрешением на въезд нужно решить заранее – иначе рискуете встать на границе.

Навигатор – незаменимый помощник, который проложит путь по любым неизвестным трассам и поможет объехать пробки даже на незнакомых вам участках дороги. Для длительных поездок рекомендуем взять планшет со встроенной спутниковой навигацией и мощной батареей, например, Huawei M3 8.

Бюджет поездки – особо важный пункт в планировании путешествия на автомобиле. Самые большие расходы, скорее всего, придутся на бензин, поэтому рекомендуем заранее определить общий километраж поездки и, исходя из него, рассчитать предполагаемые траты на топливо. Также советуем определить примерную сумму, которую планируется потратить на еду, жилье, если оно понадобится, и на какие-либо непредвиденные траты.

Если ваше путешествие на автомобиле займет больше одного дня, заранее позаботьтесь о том, где остановиться для ночевки. С помощью многочисленных сервисов онлайн-бронирования можно найти отель и апартаменты в любой точке мира.

Чтобы запечатлеть уникальные виды, которые откроются по дороге, не забудьте взять компактную фотокамеру с удобным автоматическим режимом, например, такую как Canon EOS M100.

И наконец, садиться за руль нужно отдохнувшим и выспавшимся. Не рекомендуем отправляться в путь в одиночку – возьмите с собой напарника, который сможет вас подменить. По возможности путешествуйте только в светлое время суток, а вечер лучше потратить на отдых, вкусный ужин или осмотр достопримечательностей.

Надеемся, что наши советы сделают ваше путешествие безопасным и комфортным, а приятные впечатления от поездки останутся на всю жизнь.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 13:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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