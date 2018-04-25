Представитель “Блока Петра Порошенко” стал самым богатым депутатом в Украине

Активисты движения “Честно” составили рейтинг нардепов-толстосумов. Как и можно было предположить изначально, возглавил список самых богатых представителей Верховной Рады депутат из “Блока Петра Порошенко”.Им стал Александр Урбанский. Согласно электронной декларации, состояние подпреда “БПП” в украинском парламенте насчитывает 2,479 млрд гривен.На второй строчке расположился еще один нардеп, представляющий политическую силу президента Украины – Дмитрий Голубов (2,066 млрд грн). Замыкает тройку Игорь Котвицкий из “Народного фронта” (799 млн гривен).