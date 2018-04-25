Представитель Карапетяна опроверг его уход с поста и.о. премьера Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян, назначенный на этот пост после ухода Сержа Саргсяна, не подавал в отставку – хотя об этом и сообщают местные СМИ со ссылками на некие неофициальные заявления.

«Карапетян продолжает работать и исполнять обязанности и. о. главы кабмина», – заверил его пресс-секретарь Арам Араратянв на своей страничке Facebook.

Новость об уходе в отставку и.о. главы правительства страны вызвала ажиотаж в стане участников акции протеста против назначения премьер-министра «не от народа» – то есть представляющего Республиканскую партию.