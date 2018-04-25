Пресняков-старший попал в больницу из-за инфаркта

Отечественный музыкант Владимир Пресняков-старший доставлен в одну из столичных клиник после перенесенного им инфаркта миокарда, передает РИА Новости со ссылкой на жену его сына, Владимира Преснякова-младшего, – певицу Наталью Подольскую.

«Он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку», — рассказала артистка журналистам.

По ее словам, состояние 72-летнего музыканта на данный момент стабильное.

Владимир Пресняков-старший прославился благодаря своему участию в советском ансамбле «Самоцветы». В 1996 году ему было присвоено звание заслуженного артиста, а в 2007 году – заслуженного деятеля искусств России.