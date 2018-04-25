«При любой погоде»: в РФ дети в легкой одежде репетировали по морозу парад Победы

В российском городе Екатеринбурге прошла репетиция парада, посвященного Дню Победы 9 мая.

Не смотря на снег и минусовую температуру, в репетициях участвовали молодые курсантки и дети в легкой одежде. На фото, публикуемых в российских СМИ видны дети, марширующие под снегом в юбках, блузках и пилотках, а также стоящих в строю детей в импровизированных тельняшках и беретах.

При этом «принимающие» парад взрослые стоят в верхней одежде. В пресс-службе Центрального военного округа отмечают: «Снег и заморозки не повлияли на проведение тренировки пешей колонны парада Победы, которая состоялась на главной площади Екатеринбурга. Следующая тренировка, которая запланирована на вечер среды, в которой примет участие военная техника, состоится также при любой погоде».

Отмечается, что 24 апреля в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков в виде снега.

Фото: