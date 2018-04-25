При наезде на пешеходов в Торонто погибли десять человек

Жертвами наезда на пешеходов в Торонто стали 10 человек, пострадали не менее 15 человек, сообщает Associated Press.

За рулем фургона, въехавшего в толпу прохожих, находился 25-летний Алек Минассян, проживающий в пригороде Торонто, на учете в полиции не состоял. После случившегося водитель бросил машину и сбежал, но вскоре был пойман полицейскими неподалеку от места происшествия. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, при нем обнаружили пистолет.

Мотивы действий Минассяна устанавливаются, на данный момент власти ограничиваются предположением, что его действия вряд ли были случайными. Об этом же говорят показания очевидцев.

Данных о связях Минассяна с какими-либо экстремистскими и террористическими группировками в настоящее время нет.