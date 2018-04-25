Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали для сына "сильное имя"

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным сыном

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые 23 апреля стали родителями в третий раз, пока еще не готовы обнародовать имя своего новорожденного сына — и публика продолжает гадать, как же назвали малыша. Новые версии появились после того, как Уильям сегодня посетил службу в Вестминстерском аббатстве. Кейт по понятным причинам осталась дома, так что принцу Уильяму пришлось в одиночку отбиваться от журналистов и любопытных гостей — все, конечно, не только поздравляли герцога Кембриджского с рождением еще одного наследника, но и выпытывали подробности первых дней жизни малыша. Но Уильям мастерски держал удар:

Должен сказать, что это сильное имя,

— лишь отметил он.

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон

А услышав предположение, что мальчика должны были назвать Александром, он и вовсе загадочно произнес:

Забавно, что вы это сказали... Да, это хорошее имя,

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным сыном

Из последней фразы многие уже сделали вывод, что именно это имя, Александр, и получил младший сын супругов. Для этого, кстати, есть много предпосылок: это среднее имя принца Джорджа и — в женской версии — среднее имя королевы Елизаветы II. Другие популярные версии — Артур и Филипп.

Рассказал немного Уильям и другие подробности:

У нас все хорошо. Он пока хорошо спит, что просто замечательно.

А вот сам отец троих детей, похоже, не высыпается: на службе в Вестминстерском аббатстве он то и дело клевал носом, явно борясь с желанием закрыть глаза. И только Меган Маркл и принц Гарри, которые тоже посетили мероприятие, были полны сил — этим влюбленным энергии не занимать!

Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут сына?

Принц Уильям пытается не заснуть, а Меган Маркл и принц Гарри не могут отвести глаз друг от другаАлександрФилиппАртурДругое