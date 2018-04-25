Профессиональный совет эксперта РА «КАРАСЬ»

У человека имеется система установок, стереотипов, через которые можно и нужно вырабатывать образ, причем, в совокупности с изобразительно-выразительными средствами языка. Реклама достигнет цели лишь в том случае, если при её основании будут придавать значение особенностям человеческой психики. Общепринятой моделью восприятия рекламы принято считать AIDMA model, которая имеет под собой следующую цепочку понятий: «Внимание-Интерес-Желание-Мотив-Действие».

Прежде всего, реклама должна привлечь внимание потенциального потребителя, которое может быть, как произвольным, так и непроизвольным.Партнерские отношения с клиентом, комплексный подход к маркетингу и лучшие специалисты в регионе – то, что сделало рекламное агентство в Екатеринбурге одним из лидеров уральского digital.

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