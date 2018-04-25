Путешественник во времени из 3800 года показал «мертвый» будущий мир на фото 

На одном из YouTube каналов появилось шокирующее признание молодой женщины, называемой себя Беллой. По ее словам, она якобы является путешественником в другой мир. Устное признание этой весьма сомнительной особы не вызвало бы такой интерес, если ни одно но.

Белла рассказывает о «секретных технологиях и путешествиях во времени», держа в руках снимок будущего «мертвого» мира.

Если верить ее словам то некий человек отправил ее в 3800 год, где девушке удалось сфотографировать ужасный будущий мир.

Женщина думала что окажется в красивом современном месте, после того как ее отправили в будущее, но увидела разрушенные здания, трупы людей, уничтоженные гаджеты и повсюду роботов.

Белла рассказала, что отправилась прогуливаться по руинам города и стала фотографировать все, что казалось ей странным: летающие металлические существа, стреляющие лазерами. По ее мнению, в будущем, мир будет уничтожен роботами-изгоями.

По словам профессора Уильяма Хискока из Университета штата Монтана, у людей пока нет технологии для успешного продвижения назад во времени и пространстве.