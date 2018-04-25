Путин и Саркисян назвали условия выхода Армении из кризиса

Президенты РФ и Армении Владимир Путин и Армен Саркисян провели телефонные переговоры, чтобы обсудить сложившуюся в Ереване ситуацию.

Они «подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, ранее сегодня армянская оппозиционная коалиция «Елк» выдвинула лидера протестного движения Никола Пашиняна в премьер-министры республики, а революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) разорвала коалиционное соглашение с правящей Республиканской партией.

СМИ сообщали об уходе в отставку исполняющего обязанности главы правительства Карена Карапетяна, но его представитель опроверг эту информацию.