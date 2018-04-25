Путин назвал действия в обход Совбеза ООН потаканием террористам

Президент РФ Владимир Путин обвинил «некоторых членов мирового сообщества» в том, что они, применяя в Сирии военную силу в обход Совета безопасности ООН, порождают нестабильность в регионе и играют на руку террористам.

Такое заявление российский лидер сделал в рамках своего приветствия участникам IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которые собрались в Сочи под эгидой Совбеза ООН, уточняет РИА Новости.

Путин отметил, что «проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту», поскольку «некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права» – в частности, «прибегают к применению военной силы в обход Совета безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров».

По словам президента РФ, нынешняя сочинская встреча предоставляет хорошую возможность проработать пути противодействия различным угрозам, и Россия «готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении — как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе».

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заверила, что ЕС продолжит сотрудничество с Россией в сфере внешней политики и обеспечения безопасности.