Ракетный катер ТОФ выполнил стрельбу крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника

В акватории Японского моря продолжается двустороннее тактическое учение Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Сегодня по плану учения ракетный катер Р-79 отработал задачи по нанесению одиночным кораблём ракетного удара по отряду кораблей условного противника.

Катер своевременно получил целеуказания и произвел по указанным координатам пуск двух противокорабельных крылатых ракет «Термит». По данным объективных средств контроля, стрельба признана успешной.

Закрытие района выполнения ракетных стрельб обеспечивали десять кораблей ТОФ.