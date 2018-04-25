Разбойная планета Нибиру замечена рядом с Солнцем – конспирологи

Конспирологи считают, что пришло время подготовиться к непредсказуемым событиям после того, как якобы опасная Нибиру была замечена рядом с Солнцем.

После появления недавнего видео на канале YouTube, которое, по их мнению, доказывает, что планета X отправляется на Землю, специалисты в ужасе ожидают приближения страшных событий.

Теоретики заговора и общественность все еще по-прежнему верят в столкновение Земли с большой неизвестной планетой в начале XXI века, которое приведет к катастрофе.

Видеозапись показывает, как человек обнаружил Нибиру под Солнцем. Автор ролика утверждает, что это не вспышка от объектива, а та самая планета Х, которая направляется к Земле.

Подписчики канала также убеждены, что планета Х скоро ударит по Земле.