Разработчик «Новичка» попал под машину после интервью

Бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ Владимир Углев, принимавший участие в разработке отравляющего вещества «Новичок» и недавно давший по этому поводу несколько интервью об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, попал под машину.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, наезд определенно был несчастным случаем: пожилой водитель, ехавший по одному из поселков Анапы, не успел затормозить перед Углевым, который переходил дорогу.

Ученый получил травмы головы и ноги, но врачи оценили нанесенный его здоровью вред как легкий. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.

«Происшествие официально зарегистрировано и оформлено. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности», – приводит агентство слова своего источника.

В интервью СМИ Углев, комментируя отравление Скрипалей, заявил, что доказать причастность к нему России невозможно, поскольку для этого необходимо найти «конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество».

Кроме того, Углев утверждал, что сам дважды получал отравление разрабатываемым ядом. При этом ученый не исключил, что Скрипалей отравили именно образцами вещества, над созданием которого он сам ранее работал.

«Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности», – рассказал химик, предположив, что при покушении была использована маленькая доза яда, поэтому пострадавшие выжили.