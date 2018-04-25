Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Об этом сообщил руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В программу реновации вошел 251 дом, общее число квартир достигает 8,25 тысяч, пояснил он.

Опрос жителей «Новой Москвы» показал, что 81% населения выступает за расселение из ветхого малоэтажного жилья. Программу не поддерживают только 10%, не определились с ответом 9%.

Программу реновации жилья в столице приняли 1 августа 2017 года. В нее входит 5 171 дом, она предусматривает расселение около 350 тысяч квартир. В целом программу планируют завершить к 2032 году.