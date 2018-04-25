Решение принято, Запад пусть пеняет сам на себя: в Минобороны России сделали официальное заявление по Сирии

Удар по сирийской территории, на который решился Вашингтон, Лондон и Париж освободил Москву от ранее данного обещания.

Во время сегодняшнего брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской официально заявил, что Москва намерена в короткие сроки поставить Сирии новые средства ПВО.

Как сообщалось ранее, Запад просил Россию воздержаться от размещения новых комплексов ПВО. Теперь, когда западная коалиция нанесла ракетный удар по сирийской территории под выдуманным предлогом «химической атаки», Москва не будет прислушиваться к просьбам Запада.

Как заявил Рудской, российские специалисты обучат военнослужащих САР обращению с новыми системами. Кроме того, всесторонний анализ удара США, Великобритании и Франции по Сирии позволил произвести доработку уже имеющихся у Анкары средств противовоздушной обороны, повысив ее надежность, сообщает tsargrad.

Поставки российских ПВО в Сирию пройдут на безвозмездной основе.